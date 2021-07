Thorsten Legat (52) muss heute auf die RTL-Sommerspiele verzichten! Bereits am Freitag trat der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat bei dem Event im Ringen an: Allerdings musste er sich bereits nach nur wenigen Minuten gegen den Musiker Evil Jared Hasselhoff (49) geschlagen geben. Auch am Samstag wollte der ehemalige Fußballer wieder seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Doch wenige Stunden vor der Liveshow hat sich Thorsten verletzt!

Am zweiten Tag der TV-Sommerspiele sollte der 52-Jährige eigentlich in der Disziplin Klettern antreten. Doch bei der Generalprobe sei leider einiges schief gelaufen. "Ich wollte mich hochkatapultieren mit einem Sprung – rutschte ab und dann hat es richtig geknallt", berichtet Thorsten im Gespräch mit RTL. Daraufhin musste der ehemalige Schlag den Star-Teilnehmer sogar in ein Krankenhaus gebracht werden! Die Untersuchungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, die Ärzte vermuten aber, dass er sich einen Muskelfaserriss zugezogen habe.

Der Unfall kam für den Fußballtrainer total überraschend. "Dass ich mit 52 so etwas noch mal kriege, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber so ist das Leben. Ich komme wieder, ist doch klar! Das dauert jetzt vier, fünf Wochen und dann ist es wieder ok", meinte Thorsten abschließend.

Thorsten Legat und Evil Jared bei den RTL Sommerspielen

Evil Jared und Thorsten Legat bei den RTL Sommerspielen

Valentin Lusin, Evil Jared und Thorsten Legat bei den RTL Sommerspielen

