Rebecca Mir (29) und Massimo Sinató (40) gönnen sich eine Auszeit mit ihrem Baby! Im vergangenen April wurden die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und der einstige Let's Dance-Profitänzer Eltern eines Sohnes. Seitdem genießen die zwei Turteltauben ihr neues Familienglück in vollen Zügen: Kürzlich verbrachten die beiden ein paar entspannte Tage mit ihrem Kind in Berlin – und hielten das natürlich auch für ihre Follower fest!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 29-Jährige gerade zwei zuckersüße Schnappschüsse, die sie mit ihrer Familie zeigen. Der Ausflug in die Hauptstadt scheint den frischgebackenen Eltern gut gefallen zu haben: Auf den Bildern strahlen Rebecca und Massimo regelrecht über beide Ohren. "Familientrip. Tschüss Berlin", betitelte das Model seine Aufnahmen und versah den Post zusätzlich mit dem Hashtag #glücklich.

Die Fans der ehemaligen Grill den Henssler-Kandidatin sind von dem süßen Anblick hin und weg. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag überschlagen sich ihre Supporter regelrecht mit Komplimenten."Ihr seid so ein tolles Paar!" und "Wunderschöne Fotos von euch", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen unter dem Post.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Juli 2021

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató mit ihrem Sohn in Berlin

Getty Images Massimo Sinató beim Leipziger Opernball im Jahr 2017

