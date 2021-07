Kurz vor der Geburt wagt sie noch mal ein kleines Make-over! Marie Nasemann (32) verkündete ihren Fans vor wenigen Monaten eine goldige Neuigkeit: Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes erwarten sie und ihr Ehemann Sebastian Tigges Baby Nummer zwei. Doch ganz offensichtlich möchte sie ihr zweites Kind mit einem anderen Look in Empfang nehmen: Marie überrascht ihre Fans nun mit einer neuen Frisur!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 32-Jährige ein paar Schnappschüsse von sich nach einem Friseurbesuch. Ein ziemlich cooler Pony umrahmt jetzt das Gesicht der werdenden Mutter. "Ein neuer Look, mögt ihr den?", fragt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans. Und der Tenor in der Kommentarspalte ist eindeutig! "Sieht super aus", "Einfach nur schön" oder: "Steht dir supergut", schreiben unter anderem drei begeisterte Follower.

Schon länger spielte Marie mit dem Gedanken, sich ein paar Stirnfransen schneiden zu lassen. "Wenn ich Zeit habe, mir sehr viele Gedanken zum Thema 'neue Frisur' zu machen, ist das immer ein gutes Zeichen für weniger Arbeit und Entspannung in meinem Leben. [...] Ich bin trotzdem noch unentschlossen. Micro-Pony, ja oder nein?", schrieb sie vor Kurzem im Netz.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Juli 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Juni 2021

