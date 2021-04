So langsam kann Marie Nasemann (32) ihre Schwangerschaft kaum noch verbergen. Erst vor wenigen Tagen meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit der zuckersüßen Neuigkeit bei ihren Fans: Die Beauty und ihr Partner Sebastian Tigges erwarten erneut Nachwuchs – obwohl ihr erster Sohn nicht mal ein Jahr alt ist. Nun zeigte Marie das erste Mal ihren kleinen Babybauch im Netz.

Auf Instagram postete das Model jetzt einen kurzen Clip, in dem es vor einem Spiegel posierend zu sehen ist. In einem hautengen Kleid mit Batikmuster in Pastelltönen tänzelt sie herum. Als sich Marie zur Seite dreht, ist die kleine Wölbung ganz deutlich zu erkennen. "Viele sagen ja, dass bei der zweiten (oder meinem Fall dritten) Schwangerschaft der Bauch viel schneller wächst. Ist bei mir nicht so", schrieb sie zu dem Beitrag.

Marie sei aber froh darüber, dass ihre Kugel diesmal kleiner bleibt als bei der letzten Schwangerschaft. "So sehr ich mir möglichst schnell Bauch in vorherigen Schwangerschaften gewünscht habe, so sehr will ich jetzt, dass er möglichst lange klein, leicht und angenehm zu tragen bleibt", erklärte die 32-Jährige weiter.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann zeigt ihren Babybauch

Instagram / tiggess Marie Nasemann und ihr Partner Sebastian Tigges

Instagram / tiggess Sebastian Tigges, Marie Nasemann und ihr Sohn

