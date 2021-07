Georgina Fleur (31) lüftet endlich ihr süßes Geheimnis! Das Reality-TV-Sternchen erwartet gerade sein erstes Kind. Bis zuletzt hatte sie ihre Fans rätseln lassen, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommt. Doch bei einer pompösen Baby- und Gender-Reveal-Party in ihrer Wahlheimat Dubai durften es jetzt alle erfahren! Georgina dokumentierte das Spektakel für ihre Community auf Instagram. Und so viel sei vorab verraten: Die einstige Dschungelcamperin hat ihre Fans ganz schön an der Nase herumgeführt, was das Babygeschlecht angeht...

