Wer schnappt sich den Geldkoffer? Bei Schlag den Star treten am heutigen Abend Bülent Ceylan (45) gegen Jenke von Wilmsdorff (55) an – die beiden liefern sich ein knallhartes Duell und wollen beide als Sieger aus der Show gehen. Doch "nach dem Kampf" heißt bei ProSieben bekanntlich "vor dem nächsten": In wenigen Wochen sind bereits weitere Promis an der Reihe. Und obwohl dieses Geheimnis in der Regel erst wenige Tage vor Ausstrahlung gelüftet wird, ist schon jetzt klar, wer in der kommenden Folge antritt: Dann liefern sich wieder zwei VIP-Ladys ein heißes Rennen.

"Am 28. August ist die nächste Ausgabe von 'Schlag den Star'", verkündete Moderator Elton (50) während er die heutigen Kontrahenten zu einem Spiel im Außenbereich begleitete. Ein Einspieler sollte daraufhin verraten, um wen es sich handelt. Die Zuschauer konnten Dschungelcamp-Beauty Evelyn Burdecki (32) beim Selbstgespräch sehen und lauschen: "Ich kann am 28. August bei 'Schlag den Star' mitmachen. Aber gegen wen? Ich brauche jemanden, der richtig dumm und hässlich ist. Mal Insta checken." In dem ironischen Clip telefonierte sie kurzerhand mit Are You The One?-Moderatorin Sophia Thomalla (31). "Burdecki? Das habe ich schon mal gehört", meinte diese nach ihrer Zusage verwirrt.

Wer aus dem Duell Burdecki gegen Thomalla als Sieger hervorgeht – laut Evelyn ist das jetzt schon klar. "Die mache ich fertig", stellte sie in dem Teaser klar – ob da das letzte Wort schon gefallen ist? Auch Sophia dürfte sich in den kommenden Wochen intensiv auf den Kampf vorbereiten und dem Bachelor in Paradise-Girl den Sieg nicht einfach so überlassen.

ProSieben / Willi Weber Elton, "Schlag den Star"-Moderator

TVNOW Sophia Thomalla, Moderatorin

TVNOW / Laura Oldenbroek Evelyn Burdecki bei "The Wheel"

