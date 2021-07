Nina Noel (32) ist ein großer Fan von Muttermilch! Für sie hat die Flüssigkeit heilende und fast magische Wirkung gegen trockene Haut, Verletzungen und anderes. Eigentlich steckt die Schauspielerin, die mit Serien wie Krass Schule – Die jungen Lehrer oder Köln 50667 bekannt wurde, gerade mitten im Umzugsstress. Sie wandert mit ihren Männern nach Dubai aus, doch so ganz scheint sie immer noch nicht in Packlaune zu sein. Obwohl Nina schon geduscht hatte, ließ sie sich jüngst doch nochmal ein Bad mit Muttermilch ein.

Sie hatte noch einiges an Muttermilch eingefroren, da die vierköpfige Familie aber in ein paar Stunden auswandern und den Kühlschrank nun ausschalten wollte, wäre die Milch verkommen. "Ich weiß einfach, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, und obwohl ich schon geduscht habe, gehe ich jetzt einmal mit den Kindern in Muttermilch baden", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

Damit startet die kleine Familie frisch gewaschen in ein neues Abenteuer. Nina und Tony hatten bereits ein Häuschen in Dubai ausgesucht, bevor Kind Nummer zwei zur Welt kam. Zur Geburt flogen sie aber zurück nach Deutschland.

