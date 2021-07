Neues von der Familie Harrison! Die YouTuber Dominic (30) und Sarah Harrison (30) gewähren ihren Fans nur allzu gerne Einblicke in ihr Privatleben: In ihren Videos berichten sie unter anderem nicht nur regelmäßig über ihr aufregendes Leben in der Luxus-Metropole Dubai, sondern auch über ihre beiden kleinen Töchter Mia (3) und Kyla. Jetzt ließ Dominic seine Community an einem besonders süßen Moment teilhaben: Er posierte jüngst für ein Foto – und zwar gemeinsam mit seinen drei Liebsten!

Das neue Familienfoto teilt Dominic jetzt auf seinem Instagram-Profil: Auf dem Schnappschuss sitzen der Influencer, seine Frau Sarah und die beiden Töchter Mia und Kyla vor der traumhaften Kulisse Dubais auf einer Treppenstufe. "Das Leben ist ein Spiel und die wahre Liebe ist die Trophäe", betitelte der Familienvater das Posting und versah den Beitrag zusätzlich mit dem Hashtag #LuckyMe – also so viel wie: "Ich Glückspilz".

Das Foto der YouTube-Familie kommt bei den Fans so richtig gut an – die Supporter hinterließen ihren Idolen bereits zahlreiche Likes und etliche Komplimente in der Kommentarspalte. "So unglaublich schön", "Mega-schönes Bild von euch" oder auch "Ihr seid so eine tolle, süße, lustige und inspirierende Familie", schwärmten beispielsweise drei Nutzer.

Sarah und Dominic Harrison, Netz-Stars

Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Sarah und Dominic Harrison, 2021

