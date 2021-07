Paola Maria (27) ist ein absoluter Familienmensch! Erst im Januar dieses Jahres traf die Influencerin die Entscheidung, ihre Heimat in Deutschland hinter sich zu lassen, um in Dubai ein neues Leben zu starten – die Hauptsache: Die Netz-Bekanntheit hat stets ihre Liebsten um sich. Auch wenn das Kapitel im Ausland letztendlich vorerst gescheitert ist, halten die Beauty, ihr Mann Sascha Koslowski (34) und die beiden Söhne weiterhin zusammen. Im Netz teilte Paola nun einen süßen Schnappschuss an der Seite ihres Power-Trios!

Via Instagram veröffentlichte Paola am Sonntag ein Foto mit den Menschen, die ihr offenbar am meisten bedeuten: "La famiglia" – zu deutsch "Die Familie". Vor atemberaubender Kulisse bei untergehender Sonne posieren Paola, ihr Gatte und ihre beiden Sprösslinge am Strand. Während der Unternehmer den Nachwuchs in seinen Armen hält, drückt die Schönheit ihrem Schatz einen liebevollen Schmatzer auf die Wange.

Paolas Fans sind von der rührenden Aufnahme – die ohne Zweifel so im Familienalbum landen könnte – hellauf begeistert. "Goals. So eine schöne Familie!" und "Wow, was für ein wunderschönes Foto!", lauten beispielsweise nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / paola Paola Maria, Juli 2021

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

