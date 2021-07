Er sieht ein paar Ähnlichkeiten! Seit vergangenem Mittwoch verteilt Maxime Herbord (26) als Bachelorette 2021 die Rosen. Andrej Mangold (34) war 2019 als Bachelor in der gleichen Position und hat somit bereits seine Erfahrungen gemacht. Mit Promiflash sprach der ehemalige Rosenkavalier nun offen über die neue Bachelorette – und konnte eine kleine Analogie entdecken: Andrej findet, dass sich Maxime und seine Ex-Freundin Jennifer Lange (27) in gewisser Weise ähneln!

Mit seiner damaligen Bachelor-Gewinnerin Jenny ist der 34-Jährige heute zwar nicht mehr zusammen – Maxime ist ihr aber wohl ein bisschen ähnlich. "Sie ist eine hübsche Frau. Sie hat mich ehrlich gesagt, als ich die erste Folge gesehen habe, so ein bisschen von der Art her an Jennifer erinnert. Jetzt nicht optisch oder so", erklärte der Sportler gegenüber Promiflash. Doch woran macht er das fest? "Diese Leichtigkeit, dieses Gespür, sich auf etwas einzulassen, da habe ich so gewisse Parallelen gesehen", erzählte er weiter.

Maxime ist jedoch in einer ganz anderen Position als damals seine Ex. Und genau in dieser Hinsicht hat Andrej auch noch ein paar wertvolle Tipps. Die 26-Jährige solle immer offen und ehrlich den Kandidaten gegenüber sein. Wenn ihr jemand so gar nicht gefalle, solle sie das frühzeitig kommunizieren. "Es ist total unlogisch, 20 Männer auf Anhieb attraktiv zu finden", verriet der Basketballer im Promiflash-Gespräch.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

TVNOW Maxime Herbord, Influencerin

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

