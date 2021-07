Wird Britney Spears (39) nie wieder ihre Hits performen? Seit etlichen Wochen kämpft die Sängerin nun schon gerichtlich gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Seit Jahren stand die Sängerin nicht mehr auf der großen Bühne – doch wird sich das jemals wieder ändern? Britney betont nun im Netz, dass sie erst wieder die große Showbühne betreten wird, wenn sie aus den Fängen ihres Vaters befreit ist!

In den vergangenen Wochen und Monaten lebte sich die 39-Jährige auf Instagram mit Tanzvideos aus. Für manche Fans skurril – für die Sängerin aber die einzige Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. "Für diejenigen von euch, die meine Tanzvideos kritisieren: Ich werde in nächster Zeit nicht auf irgendwelchen Bühnen auftreten, wenn mein Vater bestimmt, was ich trage, sage, tue oder denke", schreibt sie in einem Post aufgebracht.

Das habe sie in den vergangenen 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie getan – doch genau davon wolle sie sich befreien. "Nein, ich werde nicht wieder tonnenweise Make-up auftragen und versuchen, auf der Bühne zu stehen und darum zu kämpfen, meine neuen Songs in meiner Show für meine Fans zu performen", heißt es in ihrem Statement weiter.

