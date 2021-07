Sie ist im absoluten Babyfieber! Am Wochenende verriet die hochschwangere Georgina Fleur (31) ihren Fans das Geschlecht ihres Kindes: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wird Mutter einer kleinen Tochter. Mit einer großen Gender-Reveal-Party verkündete sie diese Neuigkeit pompös. Und was darf bei so einer besonderen Fete zu Ehren ihres Babys nicht fehlen? Natürlich: die Geschenke. Georgina präsentiert nun ganz stolz, was sie für ihr kleines Mädchen bekommen hat!

In ihrer Instagram-Story zeigt die 31-Jährige ihre ganzen Präsente – und ihre Tochter wurde nicht gerade wenig beschenkt. Neben etlichen Designer-Klamotten wie Strampler von Dolce & Gabbana, Kleidchen von Dior und hochwertigen Bodys bekam Georgina auch das eine oder andere Spielzeug für ihre Maus. "Mein Baby hat jetzt schon zwei Spielzeuge. Sie hat noch diesen kleinen Hasen von Dior bekommen", verkündet die werdende Mutter glücklich in ihrer Story.

Schon im Vorfeld war die Beauty ganz aufgeregt wegen dieses besonderen Events. Dafür ließ sich Georgina sogar extra noch einmal aufhübschen. "Ich habe mich schön machen lassen für Freitag, da ist ja meine Babyparty. Es wird so, so toll", schwärmte sie kurz vor der großen Sause. Wie findet ihr die Geschenke? Stimmt in der Umfrage ab!

