Katy Perry (36) und Miranda Kerr (38) haben wohl ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Die Sängerin ist nämlich mit dem Schauspieler Orlando Bloom (44) zusammen und begrüßte kürzlich sogar mit ihm ein kleines Töchterchen auf der Welt. Doch auch das Model Miranda hat ein Kind mit dem Fluch der Karibik-Star und war drei Jahre mit ihm verheiratet. Jetzt zeigten sich die beiden Frauen zusammen in der Öffentlichkeit – und bewiesen, wie gut sie sich verstehen!

Auf Instagram teilte Katy kürzlich einige Fotos und Videos eines Launch-Events von Mirandas Kosmetikmarke. Darunter war auch ein Video mit den beiden Frauen zu sehen, in dem Katy eins von Mirandas Produkten bewarb und sie somit unterstützte. In der Caption unter dem Beitrag erklärte die "Daisies"-Interpretin, dass sie einen schönen Tag mit ihrem "Gal" (zu deutsch etwa: "gute Freundin") verbracht habe.

Und tatsächlich scheinen die beiden sich nicht nur wegen Orlandos und Mirandas gemeinsamem Sohn Flynn (10) zu sehen, sondern eine echte Freundschaft zu hegen. So erklärte Miranda in einem Gespräch mit WSJ Magazine beispielsweise kürzlich, die neue Partnerin ihres Ex-Mannes "absolut zu verehren". Und auch Orlando scheint das entspannte Verhältnis zwischen den Müttern seiner Kinder absolut gutzuheißen. Denn er schrieb in der Kommentarspalte unter dem Beitrag: "Ihr zwei seid die Süßesten" und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Anzeige

Instagram / katyperry Miranda Kerr und Katy Perry, 2021

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de