Ioannis Amanatidis (31) hat eine genaue Vorstellung von der zukünftigen Frau an seiner Seite. 2020 suchte der Grieche bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Rosenverteilerin Melissa (25) servierte ihn aber kurz vorm Finale ab. Auch bei seiner aktuellen Teilnahme bei Die Alm traf Janni nicht ganz zufällig auf seine Mrs. Right. Im Gespräch mit Promiflash hat der Reality-TV-Star aber verraten, was seine perfekte Partnerin mitbringen muss...

Einen bestimmten Typ scheint der ehemalige Flirtshow-Teilnehmer rein äußerlich offenbar nicht zu haben. In der Liebe kommt es für ihn definitiv auf die inneren Werte an. "Sie sollte offen und ehrlich sein und Spaß am Leben haben", betonte er und beschrieb noch ein paar weitere Merkmale seiner vermeintlichen Traumfrau. "Ich brauche jemanden, der weiß, was er im Leben will und nicht zu viel nachdenkt, was wäre wenn... Eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das wäre eine Frau, die zu mir passen würde", erklärte er gegenüber Promiflash.

Einen prominenten Verehrer hatte Ioannis zumindest in der Berg-Show aber doch – allerdings vom gleichen Geschlecht. Prince Charming-Boy Benedetto Paterno musste zugeben, dass er seinen Konkurrenten ziemlich heiß findet. "Von der Optik gefällt er mir ganz gut. Ich mag es gerne dominant und männlich", plauderte Bene aus.

Anzeige

TVNOW Ioannis und Melissa bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Ioannis, Bachelorette-Kandidat

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Benedetto Paterno bei "Die Alm"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de