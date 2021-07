Wird Benedetto Paterno bei Die Alm auch mal die Flirt-Fühler ausstrecken? Der selbst ernannte It-Boy stieß in Folge zwei des Kultformats zum Cast dazu. Bisher suchte er im TV nur nach seinem Mr. Right. Er war bereits Kandidat bei First Dates - Ein Tisch für zwei und der zweiten Staffel von Prince Charming. Promiflash hakte deshalb bei Benedetto nach: Sieht er auch bei "Die Alm" Flirtpotenzial? Und viel wichtiger: Bei wem?

"Ich bin da immer sehr offen, weil ich auch sehr kontaktfreudig bin, wenn ich mich wohlfühle", erzählte der Kölner im Promiflash-Interview. Und er scheint auch schon ein Objekt der Begierde ins Auge gefasst zu haben: Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31). "Von der Optik gefällt er mir ganz gut. Ich mag es gerne dominant und männlich", verriet er ganz unverblümt.

Tatsächlich schien sich Benedetto aber auch mit dem Rest der Almbewohner gut zu amüsieren. Mit Hollywood Matze hätte er oft über Sex geredet und einige flirty Momente gehabt. Leider musste der Muskel-YouTuber die Show schon in Folge zwei verlassen. Er bekam bei der entscheidenden Nominierung die meisten Stimmen.

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

ProSieben Benedetto Patterno und Ioannis Amanatidis in Folge zwei von "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Hollywood Matze bei "Die Alm"

