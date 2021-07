Oliver Pocher (43) ist Guido Cantz auf den Leim gegangen! Seit über zwei Jahren wollte der "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator den Comedian schon dran kriegen. Jetzt hat er es endlich geschafft. Er machte dem Sprücheklopfer weis, dass sein Schwager mit einer Influencerin zusammen ist, die durch ihn Fame abgreifen will. Vollkommen unwissend tappte Oli in die Falle – rückblickend kann er das selbst nicht fassen.

"Es war wirklich ein Schock, der mich da ereilt hat", gab er im "Verstehen Sie Spaß?"-Studio zu. Dass seine Frau Amira (28) und sein Schwager ihn veräppelt haben, scheint ihn nachhaltig verunsichert zu haben. "Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß nicht mal mehr, ob die zwei Kinder von mir sind", witzelte er mit einem Nicken in Richtung Amira. Die war sich jedoch sicher: Im Grunde hatte er Spaß an der Sache.

Die Fans waren jedenfalls mächtig schadenfroh, dass Oli so auf den Arm genommen wurde. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Insta kommentieren die User: "Voll verdient" oder "Geschieht ihm recht. Ständig macht er sich über andere lustig".

Instagram / maria.maksimovic Influencerin Maria Maksimovic

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

SWR_Kimming Entertainment Oliver Pocher bei einem "Verstehen sie Spaß?"-Streich

