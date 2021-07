Jennifer Lange (27) macht wohl kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesglück! In den vergangenen Wochen wurde die Ex von Andrej Mangold (34) immer wieder in verdächtiger Zweisamkeit mit Musiker Darius Zander (37) gesehen. Die Fans waren sich bereits lange sicher, dass zwischen den zwei mehr als nur Freundschaft läuft. Richtig offiziell bestätigt, hat das ehemalige Bachelor-Girl die Beziehung zwar noch nicht – viel eindeutiger als jetzt könnte es aber kaum noch sein. Jenny schwärmt im Netz von ihrem Darius.

"Danke, dass du auch in schweren Zeiten so viel Leichtigkeit ins Leben bringst", schreibt die Brünette zu einem Instagram-Boomerang-Video. Auf der Aufnahme lächelt die Beauty leicht in die Kamera – während der Bartträger sie von hinten umarmt und sich liebevoll an sie schmiegt. Das vermeintliche Liebespaar genießt offenbar eine kleine Auszeit in der Natur und hat ganz viel Zeit für sich.

Ein weiteres Detail, das ganz auf Beziehung deutet: Jenny bezeichnet Darius in ihrer Story bereits indirekt als "ihren Mann". Bei einer Hula-Hoop-Session mit dem 37-Jährigen erzählt sie ihren weiblichen Fans lachend: "Ladys, ihr müsst euren Männern Hullern beibringen. Das ist absoluter Wahnsinn."

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Juli 2021

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

Instagram / agentlange Darius Zander

