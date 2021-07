Ist das die Bestätigung, dass sich Jennifer Lange (27) und Darius Zander (37) daten? Nachdem sich die einstige Bachelor-Kandidatin sich im vergangenen Jahr von ihrem Freund Andrej Mangold (34) getrennt hatte, soll sie seit rund zwei Monaten wieder in festen Händen sein. Immer wieder zeigt sich die gebürtige Bremerin mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Jetzt veröffentlichte die 27-Jährige neue süße Schnappschüsse mit dem Musiker Dari.

Am Montag teilte die Beauty einige Eindrücke von ihrem Kurztrip in die Hafenstadt Hamburg in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit Darius schipperte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin durch die Speicherstadt. Dabei schien die Fitnesstrainerin die Anwesenheit ihrer männlichen Begleitung sehr zu genießen. Nachdem die Fahrt mit dem Boot zu Ende war, genehmigte sich das vermeintliche Paar zudem ein echtes Hamburger Fischbrötchen und Jenny strahlte überglücklich in die Kamera.

Bereits seit mehreren Wochen spekulierten die Follower der brünetten Schönheit immer wieder, ob zwischen ihr und Dari etwas Ernstes laufen würde. Besonders in den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise auf eine Liaison zwischen den beiden Stars gehäuft. So hatte der "LOST"-Interpret in seiner Instagram-Story erst kürzlich während einer Zugfahrt die Hand einer Dame gestreichelt, bei der alles auf Jenny deutete.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Mai 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juni 2021

