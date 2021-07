Sind Josua Günther und Walentina Doronina ein Perfect Match? Aktuell suchen in der Promi-Ausgabe von Are You The One? allerlei Reality-TV-Sternchen wie Diogo Sangre, Aurelia Lamprecht und Co. nach einem potenziellen Partner. Doch die Suche erweist sich schwieriger als gedacht. Josua und Sarah Milewski schienen zunächst ein vielversprechendes Pärchen, doch ihre Zweisamkeit endete in einem kleinen Eifersuchtsdrama. Jetzt ist Single-Frau Walentina überzeugt: Sie passe viel besser zu Josua!

Das Problem: Josua hat in der Datingshow nicht den allerbesten Eindruck von der hübschen Blondine bekommen. Am ersten Tag knutschte Walentina direkt mit Single-Mann Tommy Pedroni rum. Für Josua ein absolutes No-Go. "Das ist halt der schlechtmöglichste Start, jemanden kennenzulernen", zeigte sich der einstige Love Island-Kandidat geknickt. Doch Walentina ist sich sicher: Sie und Josua haben jede Menge gemeinsam – zum Beispiel sind sie beide eifersüchtige Menschen und dazu fährt sie noch auf eifersüchtige Männer ab. "Ich verstehe dich voll", gab die Beauty dem Muskelmann ein gutes Gefühl.

Inzwischen war Josua sogar der Meinung, dass Walentina tatsächlich sein Perfect Match sein könnte. "Denk nicht, dass ich ein Mensch bin, der keine zweite Chance vergeben kann", machte der Karlsruher der Blondine Hoffnung. Was meint ihr, passen Josua und Walentina wirklich zusammen? Stimmt unten ab!

