Joelina Karabas (21) heizt ihren Fans ordentlich ein. Die Tochter von Daniela Büchner (43) kann sich mittlerweile selbst über eine gar nicht mehr so kleine Instagram-Community freuen. Auf ihrem Account macht sich die Nachwuchs-Influencerin schon länger für Body Positivity stark und hat offenbar inzwischen auch kein Problem damit, ihre sexy Seite zu zeigen. Nun können sich ihre Follower über einen neuen heißen Schnappschuss der Beauty freuen: Joelina präsentiert sich im Bikini.

Auf ihrem neuesten Instagram-Bild posiert die 21-Jährige in einem roten Bikini am Strand und lächelt dabei verschmitzt in die Kamera. So viel nackte Haut sind ihre Fans von der Blondine bisher nicht gewohnt. Kein Wunder also, dass ihre Follower Joelina in den Kommentaren mit Komplimenten überhäufen. "Tolle Figur Joelina! Du kannst es wirklich zeigen." oder "Wie schön du bist" lauten nur zwei der vielen lieben Nachrichten.

Trotz all der Komplimente scheint Joelina aber auch die ein oder andere negative Nachricht bekommen zu haben. In ihrer Story verteidigt sie ihr Bikini-Pic jedenfalls: "Ich will euch einfach nur sagen: Jeder darf einen Bikini tragen. Curvy sollte heutzutage etwas Schönes sein und nichts Schlimmes. Aber das verstehen leider viele nicht. Ich fühle mich superwohl. Das kann ich nur immer wieder sagen."

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Töchtern, Mai 2020

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas

