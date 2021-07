Joelina Karabas (21) setzt sich für mehr Selbstakzeptanz ein! Genau wie ihre bekannte Mama Danni Büchner (43) hat die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sich inzwischen eine Community in den sozialen Medien aufgebaut: Auf Instagram verfolgen rund 40.000 Abonnenten ihr tägliches Leben. Vor ein paar Wochen hatte die Influencerin auf ihrem Kanal mit Bodyshaming zu kämpfen – hat sich jedoch entschieden dagegen gewehrt. Joelinas aktuelles Posting beweist jetzt erneut: Sie ist stolz auf ihren Körper!

Via Instagram veröffentlichte die 21-Jährige ein hübsches Foto, auf dem sie ihre Kurven im Bikini am Strand von Mallorca zeigt. Dabei handelt es sich offenbar um das erste Bikinibild, das Joelina jemals veröffentlicht hat – das geht zumindest aus ihrer Bildunterschrift hervor: "Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Foto posten soll. Aber letzten Endes dachte ich mir: 'Warum nicht?!' Fühlt ihr euch wohl in eurem Körper?", schreibt die Blondine. Abschließend unterstreicht sie ihre Aussage noch mit dem Hashtag #bodypositivity.

Ihre Fans zeigen sich total begeistert von Joelinas Botschaft. Auch Mama Danni ist mächtig stolz: "Verliere nie deine Stärke und dein Selbstbewusstsein. Ich liebe dich", betont die Wahl-Mallorquinerin. Wusstet ihr, dass Body Positivity ein wichtiges Thema für Joelina ist? Stimmt ab!

