So findet Dennis Schick (33) nur schwer die Liebe seines Lebens! Durch seine Teilnahme bei Traumfrau gesucht ist das Reality-TV-Sternchen mittlerweile deutschlandweit bekannt. Wer jetzt denkt, dass sich der Single deshalb vor Anfragen liebeshungriger Damen kaum retten kann, liegt aber falsch – es gibt beim Dating nämlich ein großes Problem. Dennis verriet Promiflash: Die Frauen halten ihn auf sämtlichen Datingplattformen oft für einen Betrüger.

"Durch meinen Bekanntheitsgrad hat sich die Datingsuche schon verändert", erklärte der 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er müsse bei Datingportalen zunächst intensiv betonen, dass er tatsächlich der "echte" Dennis sei. "Gerade bei Tinder, denken die: 'Oh, du bist ein Fake oder sonst was.' Oder manche sind halt total neugierig und stellen ganz viele Fragen", führte er aus. Das neugierige Gefrage sei oftmals nicht nur etwas nervig, sondern auch ziemlich verunsichernd. Hat die Frau wirklich Interesse an dem Fernsehsternchen oder doch nur an seinem Fame? "Die Richtige zu finden, die wirklich Interesse an meiner Person hat, ist sehr schwierig", hielt er fest.

Von seiner Mrs. Right hat der Brillenträger aber immer eine ziemlich genaue Vorstellung. Er suche absolut kein Supermodel, aber eine Lady, die seine Leidenschaft zum Sport teile. "Mir ist schon wichtig, dass die Dame sportlich ist. Ich könnte mir keine Frau vorstellen, die nicht sportlich ist, die eine Couchpotato ist", erläuterte er.

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Instagram / dennisschick Dennis Schick, Ex-"Traumfrau gesucht"-Kandidat

