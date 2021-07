Nina Noels (32) neues Leben kann beginnen! Vor Kurzem gab die ehemalige Köln 50667-Darstellerin bekannt, dass sie und ihre Familie nach Dubai auswandern wollen. Doch der Influencerin, ihrem Freund, den beiden gemeinsamen Kindern und ihren Hunden wurden einige Steine in den Weg gelegt. Noch einige Tage vor dem Umzug hatte Nina noch immer keine Flugtickets für ihre Vierbeiner und ihren ältesten Sohn Lyano. Doch jetzt ist die Familie endlich in ihrer neuen Heimat angekommen – und zwar vollzählig.

Nina ist sichtlich erleichtert, dass es nach den stressigen Wochen endlich ein Happy End gibt. Unter Tränen meldete sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Das war jetzt richtig emotional für mich, hier anzukommen und einfach zu wissen, diese ganzen Strapazen, alle Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, das ganze Durchhalten und Kämpfen dafür, dass wir jetzt hier sein können, all das hat sich einfach gelohnt", erzählte sie, während sie auf dem Balkon ihrer neuen Wohnung saß.

"Es ist so, so wunderschön, genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist so traumhaft", schwärmte die ehemalige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin von ihrer neuen Bleibe und entschuldigte sich für ihre Tränen. "Ich bin eigentlich überhaupt keine Heulsuse, aber als wir gerade hier vor der Haustür aus dem Taxi ausgestiegen sind, sind einfach alle Dämme gebrochen", erklärte Nina sich.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihren beiden Kindern im Juli 2021

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Toni

Instagram / ninanoel Nina Noel, 2021 in Hamburg

