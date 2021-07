Bei Kanye West (44) und Irina Shayk (35) ist wohl alles in Ordnung! Der Musiker und das Model daten sich eigentlich schon seit einigen Wochen und machten sogar schon gemeinsam Urlaub in Frankreich. Irina ist dabei die erste Frau, die Rapper Kanye nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (40) offiziell trifft. Doch kürzlich wurden Gerüchte laut, dass die beiden ihre Romanze schon wieder beendet hätten. Dies soll aber nicht der Wahrheit entsprechen: Sie sind offenbar noch immer zusammen und total happy miteinander!

Vor wenigen Tagen berichtete PageSix, das Verhältnis der beiden sei vorbei – vor allem weil Irina kürzlich nicht mit Kanye nach Paris flog. Doch nun erklärten Insider gegenüber TMZ, dass die beiden noch immer ein glückliches Pärchen wären. So sollen sie beispielsweise auch den US-Feiertag am 4. Juli gemeinsam verbracht und sich dabei sogar in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Anschließend sei der Rapper alleine nach Paris geflogen – allerdings nur für einen kurzen Businesstrip. Er übernachtete dabei wohl nicht einmal in der Stadt, sondern flog noch am selben Tag wieder zurück, glaubten die Insider zu wissen.

Deswegen habe Irina Kanye auch nicht begleitet – schließlich hätte sich dieser Ausflug für sie nicht wirklich gelohnt. Die Zwei verstehen sich also nach wie vor bestens, trotz ihrer meist großen Entfernung zueinander: Während Irina in New York lebt, hat Kanye wohl aktuell in L.A. sein Domizil.

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Irina Shayk bei der Fashion Week in Mailand 2020

