Christina Milians (39) Baby ist seit einem Monat auf der Welt! Am 25. April gab die Sängerin bekannt, dass sie ihr drittes Kind gesund und munter auf die Welt brachte. Das neue Familienmitglied heißt Kenna und entzückt seit seiner Geburt seine Familie. Seine Mama, Bruder Isaiah, Halbschwester Violet Madison und sein Papa Matt Pokora (35) sind total vernarrt in ihren neusten Familienzuwachs: Jetzt teilte Mama Christina einen Schnappschuss, mit dem sie Kenna zum Einmonatigen gratuliert!

"Herzlichen Glückwunsch zum einmonatigen Geburtstag an unseren süßen Kenna", richtete Christina auf Instagram liebevolle Worte an ihren Sohn. Dazu teilte die Dreifach-Mama ein Foto, auf dem sie und Matt Kenna sanft im Arm halten und ihn küssen. "Unsere Familie ist mit dir jetzt komplett. Wir hoffen, dass wir dich mit unseren Küssen nicht erdrücken", schmunzelte die 39-Jährige. Die Familie könne aber einfach nicht anders, als ihren Neuzuwachs abzuknutschen.

Auch wenn die volle Aufmerksamkeit der Eltern aktuell auf ihren jüngsten Spross gerichtet ist, versuchen sie offenbar auch ab und an ihre Zeit als Paar zu genießen. Kürzlich postete die "When You Look At Me"-Interpretin ein niedliches Pärchenfoto mit Matt auf Instagram. Mit eine "Eine Liebe, die jeden Tag wächst" beschrieb die Musikerin die Liebe zu ihrem Partner.

Instagram / christinamilian Christina Milian, ihr Partner Matt Pokora und ihr Sohn Kenna, Mai 2021

Instagram / christinamilian Christina Milian, Sängerin

Instagram / christinamilian Christina Milian und ihrem Freund Matt Pokora

