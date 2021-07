Schockmoment bei Kate Merlan (34)! Die Realitybeauty hat sich in den vergangenen Jahren durch das ein oder andere TV-Projekt, wie zum Beispiel Kampf der Realitystars oder Das Sommerhaus der Stars, einen Namen gemacht. Aber auch auf Instagram hat der Rotschopf inzwischen so einige Fans – und denen musste Kate nun eine erschreckende Nachricht mitteilen: Sie war in einen Verkehrsunfall mit einem LKW verwickelt!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 34-Jährige am Montagabend sichtlich geschockt. Sie befand sich gerade auf dem Heimweg, als sie mit ihrem Wagen mit einem LKW zusammenstieß. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, verriet sie nicht. Doch die Schäden an ihrem Kleinwagen sind beträchtlich. "Das ist alles voller Scherben. Das ganze Auto ist vorne Schrott", erzählte sie deutlich mitgenommen.

Kate ist allerdings auch klar, wie viel Glück im Unglück sie hatte. Sie selbst scheint nämlich unversehrt davongekommen zu sein. "Ich bin so froh, dass ich unverletzt bin. Ich bin gerade so unter Schock", machte die Promis unter Palmen-Teilnehmerin in ihrer Story deutlich.

Kate Merlans Auto

Kate Merlan im April 2021

Kate Merlan, Realitystar

