Wie die Zeit rennt! Seit 2016 schreiten die einstige GZSZ-Darstellerin Sila Sahin (35) und der Fußballprofi Samuel Radlinger (28) als Ehepaar durchs Leben – daraufhin vervollständigten die beiden gemeinsamen Söhne Elija und Noah die kleine Familie. Inzwischen sind die zwei Jungs aber ganz schön groß geworden: Der Erstgeborene Elija ist jetzt schon drei Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass widmete Mama Sila ihrem Sohnemann rührende Worte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin eine Aufnahme, die die glückliche vierköpfige Familie gemeinsam zeigt. In der Betitelung gratulierte sie ihrem Nachwuchs mit liebevollen Zeilen zu seinem dritten Geburtstag: "Bedingungslose Liebe kenne ich erst seitdem du da bist, du bereicherst unser Leben so sehr. Ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist und ich deine Mama sein darf."

Im gleichen Zuge betonte Sila, wie glücklich sie über das tolle Verhältnis ihrer beiden Kinder ist. "Du bist der tollste Abi (z. Dt. Bruder) der Welt, bald kann es dir Noah auch selbst sagen", fuhr die stolze Mutter fort und machte unter anderem mit dem Hashtag #MamasLiebling deutlich, wie sehr sie ihren Sprössling liebt.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn, Juli 2021

Instagram / diesilasahin Schauspielerin Sila Sahin mit ihrem Ehemann Samuel Radlinger und ihren Söhnen

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahins Söhne, Juli 2021

