Leah Remini (51) wirft einen romantischen Blick zurück auf die vergangenen Jahre. Die US-Amerikanerin hat nicht nur beruflich als Schauspielerin immense Erfolge feiern können – so zum Beispiel in ihrer Rolle bei King of Queens – sondern hat auch privat ihr Glück gefunden: Sie ist mit dem Schauspieler Angelo Pagan verheiratet und hat mit ihm zusammen Tochter Sofia bekommen. In diesem Jahr blickt das Paar auf stolze 18 Ehejahre zurück.

Leah teilt auf Instagram eine ganze Reihe von Fotos, die Einblicke in das gemeinsame Leben mit ihrem Ehegatten gibt. "Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe", schreibt sie zu dem Post. "18 Jahre verheiratet, 25 Jahre zusammen. Scheint, als hätten wir es geschafft." Angelo repostet auf seinem Account die Glückwünsche, die ihnen seine Nichte hat zukommen lassen.

Und auch Leahs Follower gratulieren dem glücklichen Paar an diesem besonderen Tag. "Ihr habt es definitiv geschafft. Alles Gute, Leute", schreibt ein User. "Was für ein Meilenstein. Inspirierend", schwärmt ein weiterer. Zudem wird der Beitrag innerhalb von fünf Stunden über 80.000 Mal gelikt.

