Nina König kann aufatmen: Diese Woche erreicht das Cam-Girl einen wichtigen Meilenstein in ihrer zweiten Schwangerschaft. Mit ihrem ersten Kind war die ehemalige Temptation Island-Verführerin während der Dreharbeiten schwanger gewesen, woraufhin sie die Teilnahme abgebrochen hatte. Töchterchen Coco verlor sie allerdings im sechsten Monat. Nun erreicht Nina mit ihrer zweiten noch ungeborenen Tochter Dana genau diese Phase – und ist unglaublich erleichtert, dass dieses Mal alles gut verläuft!

Im vergangenen Dezember hatte Nina aufgrund von Plazentaproblemen ihre Coco im sechsten Monat tot zur Welt bringen müssen. Am kommenden Freitag ist sie mit ihrer aktuellen Schwangerschaft auf den Tag genau so weit wie zum Zeitpunkt der Totgeburt. Ein Moment, auf den das TV-Gesicht schon lange hinfiebert, wie sie Promiflash verrät: "Endlich ist es so weit. Ich wollte unbedingt wissen, wie es mir dann wohl geht, was anders ist. Ich muss sagen, so vieles ist anders als mit Coco damals."

Für den besonderen Tag hat sich Nina etwas überlegt. Sie möchte sich den Song anhören, den sie ihrer verstorbenen Tochter gewidmet hat: Andreas Gabaliers (36) Ballade "Amoi seg' ma uns wieder". Auch Cocos Grab möchte sie besuchen. "Meine Mutter ist zu Besuch. Wie werden uns bei meinem kleinen Schutzengel bedanken, dass er mir ein gesundes kleines Mädchen geschenkt hat", erklärt Nina.

Tatsächlich könnte die Schwangerschaft mit Dana – für diesen Namen hat sich Nina bereits entschieden – nicht besser laufen. Momentan ist die Erotikdarstellerin in der 22. Woche, das Kind entwickelt sich prächtig. "Die Kleine hat keine Kiefergaumenspalte und alle anderen Behinderungen konnten auch ausgeschlossen werden. Sie wiegt jetzt schon mehr als Coco bei der Geburt und es ist einfach unglaublich, was mein Körper schafft", berichtet Nina. Sie freue sich jeden Tag über die Tritte ihrer kleinen Prinzessin.

