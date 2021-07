Spaltet sie die Gruppe? Walentina Doronina zeigte bei Are You The One – Reality Stars in Love gleich ab der allerersten Folge ihr beeindruckendes Streitpotenzial. Eigentlich sind die TV-Sternchen auf der griechischen Trauminsel zusammengekommen, um die Liebe zu finden – doch die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin eckte mit der gesamten Gruppe an! Und auf Harmonie scheint die Blondine auch weiterhin nicht aus zu sein: Denn einen getroffene Abmachung unter den Kandidaten ließ sie nun einfach platzen.

Bei der Matching Night dieser Woche gingen die Kuppelshow-Teilnehmer nämlich strategisch vor – schließlich geht es neben der oder dem Richtigen an der Seite auch um jede Menge Geld! Doch Walentina kündigte an, sich dem Plan ihrer Mitstreiter widersetzen und Josua Günther auswählen zu wollen. Das brachte Tommy Pedroni richtig auf die Palme: "Sie will einfach einen kleinen Krieg gegen uns machen. Aber sie soll nicht sagen, dass sie Josua gerne kennenlernen will, wenn sie ihn in der Villa gar nicht anschaut!"

Doch die Beauty machte ernst: Bei der Matching Night wählte sie den Ex-Love Island-Boy aus! Josua selbst fand das offenbar gar nicht gut. Er hätte es wohl lieber gesehen, dass sich alle an die Taktik der Gruppe gehalten hätten: "Als Walentina meinen Namen gesagt hat, dachte ich mir nur: 'Warum hältst du dich nicht einfach an die Strategie?'"

TVNOW / Markus Hertrich Tommy Pedroni, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Josua Günther, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

