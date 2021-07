Entwickelt sich da gerade etwas zwischen Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro? Die Love Island-Beauty liebäugelte bei Are You The One – Reality Stars in Love eigentlich mit Diogo Almeida. Nach einem erneuten Streit suchte sie nun aber Trost bei Danilo. Auch zwischen ihm und seinem Flirt Jill Lange (20) geht es nicht wirklich voran. Aurelia und der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer wirken einander plötzlich gar nicht mehr so abgeneigt.

Bei einem intimen Gespräch, bei dem Danilo der frierenden Aurelia seine Jacke gab, stellten die beiden fest, wie ähnlich sie sich sind. Sie halten es sogar für möglich, ein Perfect Match zu sein. "Das Krasse ist, du wärst wirklich meine letzte Wahl gewesen und jetzt wärst du meine erste Wahl", meinte die 24-Jährige. Dem ehemaligen Schweizer Bachelorette-Teilnehmer geht es da ganz ähnlich: "Du warst meine letzte Wahl. Ich habe gesagt, ich kann dich ausschließen, sofort. Und jetzt bist du meine erste."

Doch möchte Aurelia Danilo nun besser kennenlernen oder wird sie es doch weiterhin mit Diogo versuchen? Feststeht, der 26-Jährige hat mit seiner einfühlsamen Art bei ihr Eindruck hinterlassen. "Wir haben heute wirklich gemerkt, dass wir komplett gleich ticken. Wir sind auch das gleiche Sternzeichen, da lege ich ja viel Wert drauf", teilte Aurelia ihre neuen Erkenntnisse mit.

