Aurelia Lamprecht ist der Verzweiflung nahe! Nachdem die hübsche Brünette bei Love Island von ihrem damaligen TV-Partner Henrik Stoltenberg schwer enttäuscht wurde, versucht sie ihr neues Liebesglück in der Promiversion von Are You The One?. Doch auch in dem Format scheint es zwischen ihr und ihrem Auserwählten Diogo Sangre nicht richtig zu funken: Bei einer Auseinandersetzung mit dem Muskelmann flossen Aurelia sogar dicke Krokodilstränen übers Gesicht!

Nachdem sich Aurelia und Eugen Lopez in der Datingshow kurz angenähert hatten, merkte die Beauty schnell, dass es nicht passte und versuchte daraufhin, Diogo näher kennenzulernen. Zwischen den beiden harmonierte es prompt, doch der kurze Kontakt zwischen Aurelia und Eugen ließ Diogo einfach nicht los. "Du warst nicht ganz ehrlich zu mir. Du hast gesagt, dass du beim ersten Date mit Eugen gemerkt hast, dass es nicht passt. Er sagt, dass du mehr Interesse gehabt hast, aber er nicht gewollt hat", äußerte der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer seine Zweifel an Aurelia.

Seiner Meinung nach habe Eugen keinen Grund gehabt, zu lügen, und offenbar habe er sogar den Eindruck erweckt, dass zwischen ihm und Aurelia doch etwas gelaufen ist. Das war zu viel für das Reality-TV-Sternchen. Vor ihren einstigen "Love Island"-Mitstreitern Melina und Josua brach Aurelia in Tränen aus. "Warum muss man so hasserfüllt sein, dass man alles kaputtmacht", schoss sie gegen Eugen. "Da ist nichts gelaufen", stellte Aurelia weinend klar.

