Haben Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (30) sich etwa ausgesprochen? Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Basketballstar erneut getrennt haben. Der US-Amerikaner soll seiner Verlobten wieder fremdgegangen sein. Neue Fotos lassen jetzt aber vermuten, dass das Liebes-Aus doch nicht endgültig ist: Khloé und Tristan wurden kürzlich zusammen mit ihrer Tochter True (3) abgelichtet!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die einstigen Turteltauben auf dem Parkplatz eines Tanzstudios in Los Angeles. Dort holten sie die Dreijährige offenbar von einem Kurs ab. Auf den Schnappschüssen trägt der NBA-Star sein Töchterchen auf dem Arm und läuft mit Khloé schnell zum Auto. Dabei macht das ehemalige Paar einen entspannten Eindruck. Wie es scheint, herrscht zwischen den Reality-TV-Darstellern also kein böses Blut. Ob das wohl bedeutet, dass sie doch noch ein Liebes-Comeback wagen?

Zuletzt hatte der 30-Jährige bereits im Netz klargemacht, dass er seine Ex offenbar noch nicht vergessen hat. Unter einem Instagram-Beitrag der Unternehmerin machte Tristan seiner Verflossenen sogar ein Kompliment: Er kommentierte drei Herzaugen-Emojis. Khloé selbst hat sich dazu bislang jedoch noch nicht geäußert.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

