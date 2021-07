Er hat eine ziemlich erfolgreiche Tochter! Bruce Springsteen (71) ist einer der berühmtesten Rockmusiker unserer Zeit. Mit Hits wie "Born in the U.S.A." oder "Streets of Philadelphia" prägte er eine ganze Musikära. Doch der Sänger ist nicht der einzige Star in seiner Familie: Seine Tochter Jessica Springsteen (29) hat es in den vergangenen Jahren auch ziemlich weit gebracht – und zwar in sportlicher Hinsicht. Jessica nimmt 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil!

Für die 29-Jährige ist es das zweite Mal, dass sie an einem so großen Turnier teilnimmt. Als Springreiterin wird sie für das Team USA an den Start gehen und um Medaillen kämpfen. Doch wie haben ihr berühmter Vater und ihre Mutter reagiert, als sie erfahren haben, dass ihre Tochter im Olympiateam ist? "Oh meine Güte, sie sind so aufgeregt. Sie haben mich immer unterstützt – seit ich klein war, und das war schon immer ein großer Traum von mir", erzählte Jessica in der Today-Show.

Mittlerweile haben Bruce und seine Frau selber großen Gefallen am Reitsport gefunden – sie fiebern regelmäßig auch vor Ort mit ihrer Tochter mit. "Ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam auf dieser Reise sind. Sie sind so stolz auf mich und so glücklich", verriet die Sportlerin weiter. Schon 2012 war sie als Ersatzreiterin zu den Olympischen Spielen nach London gefahren – dort war sie aber nicht zum Einsatz gekommen. In diesem Jahr will sie nun also Vollgas geben.

