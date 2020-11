Der "Boss" macht seinem Namen alle Ehre! Bruce Springsteen (71) veröffentlichte Ende Oktober sein 20. Studioalbum "Letter to You". Gemeinsam mit seiner E Street Band hat der Rocker dafür neun neue Songs geschrieben – drei weitere Titel stammen bereits aus den 70ern und wurden vom "The River"-Sänger neu aufgenommen. Nach Einstieg des Albums auf Platz 2 in den US-Billboard-Charts ist jetzt auch bekannt: Bruce hat mit dieser Platte einen neuen Rekord aufgestellt!

Wie Entertainment Weekly berichtete, gelang dem 71-Jährigen mit "Letter to You" ein außergewöhnlicher Rekord. Bruce ist nämlich der einzige Künstler, der in sechs verschiedenen Jahrzehnten über ein Album in den Top-5 der US-Charts verfügt. Begonnen hat sein musikalischer Erfolg 1975 mit dem vielfach ausgezeichneten Werk "Born to Run". Der damals 25-Jährige landete damit auf Platz 3 der Billboard-Charts. Insgesamt kann der Rockstar auf neun Nummer-1-Alben zurückblicken.

Im Laufe seiner Karriere wurde Bruce vielfach ausgezeichnet. Der "Born in the USA"-Interpret erhielt unter anderem einen Tony Award, vier MTV Video Music Awards, vier American Music Awards und 20 Grammys. Sein Song "Streets of Philadelphia" aus dem AIDS-Drama "Philadelphia" mit Tom Hanks (64) und Denzel Washington (65) bekam 1994 sogar einen Oscar! In 2016 bekam der legendäre Rocker eine Ehrenmedaille vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59) verliehen.

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

Getty Images Bruce Springsteen, 1975 in Großbritannien

Getty Images Bruce Springsteen bei einem Auftritt mit der E Street Band im Mai 2016

