Cathy Hummels (33) heizt ihren Fans mal wieder richtig ein! Die TV-Bekanntheit ist gerade zwar wöchentlich in der Reality-TV-Sendung Kampf der Realitystars zu sehen, doch parallel verbringt sie einen schönen Urlaub in der italienischen Hauptstadt Rom. Von ihrer Auszeit teilt sie mit ihren Fans viele Schnappschüsse und Videos – und zeigt sich dabei erneut in einem sehr knappen Bikini im Netz!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 33-Jährige am Donnerstag ein Selfie von sich in einem schwarzen Bikini. "Liebe Grüße aus Rom. Ich genieße den letzten Tag hier", schrieb Cathy in der Caption unter dem Beitrag. An diesem kostete sie wohl nicht nur die Sonne und den Flair der Ewigen Stadt aus, sondern widmete sich gleichzeitig der Hautpflege: Die Influencerin hatte Pflege-Pads unter den Augen, die ihrer Haut wohl Feuchtigkeit spenden sollten. Ihre Fans schienen von dem Post begeistert: "Du siehst sensationell aus", schrieb etwa ein Follower in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Außerdem erreichte der Post in unter einer Stunde schon rund 4.000 Likes. Dies und die zahlreichen positiven Kommentare zu dem Foto dürften Cathy wohl besonders freuen. Denn in der Vergangenheit hatte die Beauty schon öfter mit fiesem Bodyshaming in den Kommentaren unter ihren Fotos zu kämpfen. Viele Fans waren dabei der Meinung, sie wäre zu dünn.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

