Fans von Cathy Hummels (33) machen sich Sorgen! Die Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) freut sich laut eigener Aussage gerade eigentlich auf das erste Deutschland-Spiel in der EM am Dienstag. Eine Angelegenheit, die ihr aber wohl weniger Freude bereiten dürfte, ist das erneute Bodyshaming unter ihren Social-Media-Posts: Erst am Sonntag bekam sie wieder zahlreiche Kommentare von Fans, die behaupten, Cathy wäre zu schlank.

Unter einem Beitrag auf Instagram, in dem sich die Moderatorin in Bikini-Top und Hotpants zeigte, folgten in kurzer Zeit viele Kommentare besorgter Fans: "Ach du Schreck, ich hoffe dir geht's gut" und "Das kann nicht gesund sein", lauteten nur zwei der Meinungen unter dem Bild. Doch zwischen den negativen Äußerungen zu Cathys sehr schlanker Figur gab es auch andere Ansichten: "Das liegt an der Perspektive, dass sie so dünn aussieht! Warum schaut ihr nicht einfach in ihr zufriedenes Gesicht und hört auf, alles zu kritisieren", schrieb eine Userin.

Die Moderatorin selbst reagierte auf diese Kommentare wenige Stunden später in einem weiteren Post. Sie schrieb darunter: "Stoppt Bodyshaming" und erklärte, dass Schönheit in allen Formen und Größen komme und sie eben sehr schlank gebaut sei. "Hört auf, Menschen aufgrund ihres Aussehens zu beleidigen. Das ist feige", stellte sie klar und ergänzte: "Eine bunte Welt ist viel schöner!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

