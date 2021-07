Henrik Stoltenberg brennt etwas unter den Nägeln! Angeblich soll der einstige Love Island-Casanova sein Portfolio in Sachen TV-Shows erweitert und mit seiner Freundin Paulina Ljubas (24) an Temptation Island V.I.P. teilgenommen haben. Offiziell bestätigt wurde das zwar noch nicht, doch nach einer verdächtigen Ruhephase auf Social Media meldete sich der Politikerenkel erst in der vergangenen Woche zurück und berichtete von einer "absoluten Grenzerfahrung". Seitdem scheint den Realitystar einiges zu beschäftigen. Im Netz kündigte Henrik nun an, schon bald radikal abrechnen zu wollen.

In seiner Instagram-Story erzählte der 24-Jährige, in letzter Zeit eine Menge nachgedacht und auch sich selbst reflektiert zu haben – und er fasste einen Entschluss. "Es wird bald ein Video von mir kommen, womit ihr nicht gerechnet habt. Aber es wird kommen, weil ich euch einmal wirklich erkläre oder vom tiefsten Kern einfach sage, wer ich bin, was mit mir los ist und ja, ich bin bereit", verkündete Henrik. Damit wolle er sich gegen all die No-Gos, die ihm als Person des öffentlichen Lebens auferlegt wurden, wehren, "Ich werde alles raushauen – über mein Leben, Fakten, Faker und alles andere. Jetzt werde ich Klartext reden", teaserte der Kuppelshow-Teilnehmer.

Henriks Follower können also vermutlich Brisantes erwarten. "Seid gespannt, denn das wird der Tag sein, an dem ich abrechnen werde mit allen", betonte er. Dabei hielt er seine Community zudem zu mehr Authentizität an. "Lasst euch von keinem Menschen dieser Welt vorschreiben, wie ihr zu sein habt", legte der Ernährungscoach seinen Fans ans Herz.

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

