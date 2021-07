Hat Leah Remini (51) die Beziehung zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) mit dieser Aufnahme offiziell gemacht? Bereits im Jahr 2002 versuchten es die gebürtige New Yorkerin und der zweifache Oscar-Preisträger miteinander. Doch die Beziehung ging damals trotz erfolgter Verlobung in die Brüche. Seit April tauchen nun immer wieder Schnappschüsse der beiden auf, die auf ein Liebescomeback hindeuten. Jüngst teilte Jennifers Freundin Leah nun ein kuscheliges Bild der drei in einem Fotoautomaten.

Am Donnerstag veröffentlichte die Schauspielerin anlässlich ihrer vergangenen Geburtstagsfeier ein Video auf Instagram, in dem viele Schnappschüsse von der Party zu sehen waren. Ungefähr bei Sekunde 32 sieht man schließlich die Momentaufnahme, mit der "Bennifer" wohl endgültig Social-Media-offiziell wird. In Schwarz-Weiß zu sehen war der 48-Jährige, wie er beide Frauen im Arm hielt. J.Lo kuschelte sich an ihren Schatz und legte dem Regisseur liebevoll eine Hand auf die Brust. Während die Sängerin sexy in die Kamera schaute, wirkte Ben eher etwas überfordert mit der Aufnahme des Fotos.

Auch wenn die "On The Floor"-Interpretin und der erfolgreiche Produzent ihre wieder aufflammende Liebe erst noch offiziell bestätigen müssen, gibt es aufgrund der vielen romantischen Paparazzifotos für die Fans keinen Zweifel mehr. Jüngst sprach zudem ein Insider mit People und verriet, dass das Paar "wahnsinnig verliebt" ineinander sei. "Sie wollen alles dafür tun, dass es dieses Mal funktioniert", hatte eine andere Quelle hinzugefügt.

Anzeige

Daniel Zuchnik/Getty Images Leah Remini und Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Manhattan Love Story"

Anzeige

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de