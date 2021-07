Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (51) schweben wirklich im siebten Himmel! Seit einigen Wochen scheinen die beiden Schauspieler sich wieder näherzukommen: Gut 17 Jahre nach der Auflösung ihrer Verlobung zeigten sie sich immer wieder ganz verliebt und sind offenbar wieder ein Paar. Übers Wochenende reisten die Turteltauben nun in die Hamptons – und dort konnten Ben und J.Lo bei einem Spaziergang kaum die Finger voneinander lassen!

Wenn das nicht Liebe ist! Aktuelle Paparazzifotos, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen das ehemalige Powerpaar am Wochenende in der beliebten Strandregion von New York. In gemütlichen Klamotten spazieren die zwei durch die Straßen, halten Händchen und nehmen einander immer wieder in den Arm. Liebevoll drückt Ben Jennifer zudem einen Kuss auf die Stirn – und die Musikerin strahlt über beide Ohren!

Ihren zweiten Anlauf für das große Glück verbringen Ben und Jen auf der Überholspur: Der "Gone Girl"-Star soll seine Freundin nämlich noch dieses Jahr heiraten wollen! Ein Insider plauderte erst kürzlich aus: "Ben will nicht, dass die Geschichte sich wiederholt – er will Jen nicht noch einmal gehen lassen!"

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Weltstar

