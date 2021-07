Miley Cyrus (28) hat in den vergangenen Jahren schon den einen oder anderen Image-Wandel durchgemacht. Vom früheren Hannah Montana-Star zur Abrissbirne schwingenden Rebellin, über eine entspannte Hippie-Phase bis hin zur heutigen Rocker-Braut. Irgendetwas vorschreiben lässt sich die Sängerin schon lange nicht mehr – auch in Sachen Mode: Miley präsentiert sich nun im Netz in einem ziemlich transparenten Top und lässt dabei tief blicken!

Via Instagram veröffentlicht die 28-Jährige eine Fotostrecke von sich. Darauf posiert die "Wrecking Ball"-Interpretin total lässig auf einem weißen Sofa. Doch der wahre Hingucker sind nicht etwa ihre lässigen Posen. Miley zieht vielmehr mit ihrem Transparent-Look alle Blicke auf sich. Zu einer weißen Hose mit Print hat sie nämlich ein weißes Top kombiniert, das ziemlich durchsichtig ist – Nippelblitzer inklusive. Ihre Fans feiern sie dafür und lassen neben etlichen Feuer-Emojis auch über eine Million Likes für das Bild da.

Dass Miley mittlerweile egal ist, was andere über sie denken, machte sie auch vor wenigen Tagen erst wieder deutlich. Äußerst lasziv posierte die Künstlerin auf dem Truck ihres Vaters Billy Ray Cyrus (59). Dabei trug sie ein provokantes T-Shirt mit der Aufschrift "ich liebe Penisse".

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de