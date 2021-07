Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Sophia Thomalla (31) könnte als Moderatorin von Are You The One – Reality Stars in Love in die Rolle einer Vermittlerin zwischen all den erhitzen Single-Gemütern schlüpfen. Doch daran hat die Berlinerin offenbar kein allzu großes Interesse: Stattdessen sagt sie den Kandidaten der Show gerne mal ihre Meinung – und teilt dabei nicht selten ordentlich aus!

In dieser Woche stellte die 31-Jährige sogar infrage, ob ihre Schützlinge überhaupt wüssten, wie so ein Flirtformat funktioniert: "Ihr seid hier bei 'Are You The One?' und das ist eine Datingshow! Jill (20) und Alex (25) haben das schon gecheckt, aber vielleicht fällt ja bei dem einen oder anderen auch noch der Groschen..." Besonders Salvatore Vasallo und Jacqueline Siemsen stehen in dieser Hinsicht anscheinend ganz oben auf Sophias Liste: "Also eure Strategie verstehe ich ehrlich gesagt null... Aber ist ja euer Geld!"

Doch auch bei einem Wörter-Sortier-Spiel bekommen die Jungs und Mädels bei Sophia ihr Fett weg: "Subjekt, Prädikat, Objekt... Wisst ihr, was das heißt?" Eine Promi-Sonderbehandlung darf hier jedenfalls niemand erwarten, wie die Tochter von Simone Thomalla (56) den Kandidaten unmissverständlich klar macht: "Welcome to Reality, ihr Megastars!"

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Jacky und Salvatore bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de