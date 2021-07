Schon bald gibt es für alle The Biggest Loser-Fans Nachschub! Anfang des Jahres lief erst die neueste Staffel der beliebten Abnehmshow – doch schon kurz danach feilte die Produktion an neuen Folgen. Doch dieses Mal läuft alles ein bisschen anderes: Statt einzelnen Kandidaten treten beim Spin-off "Family Power Couples" zwei aus einer Familie an – ein Elternteil und ein Kind. Nun ist auch bekannt, wann die Staffel anlaufen wird!

Ab 30. August kämpfen die Duos jeweils montags um 20:15 gegen ihr Übergewicht. Auch dieses Mal befindet sich das Camp auf der griechischen Insel Naxos. "Zusammenhalten, zusammen kämpfen, zusammen abnehmen: Acht Familien-Duos, bestehend aus je einem Elternteil mit Sohn oder Tochter, starten gemeinsam in eine leichtere und gesündere Zukunft!", gibt Sat.1 bekannt.

Nicht nur die Location bleibt bestehen – auch bekannte Gesichter des Teams sind wieder dabei: Neben Camp-Chefin Christine Theiss (41) sind auch Trainer Ramin Abtin (49) und Arzt Dr. Christian Westerkamp dabei. Einen Neuzugang wird es ebenfalls geben: Hassina Bahlol-Schröer wird den Teilnehmern als Mental-Coach zur Seite stehen.

© SAT.1/Julia Feldhagen "The Biggest Loser"-Kandidaten im Finale 2021

Getty Images Christine Theiss beim Bayerischen Sportpreis, 2019

Instagram / raminabtin Ramin Abtin, Coach bei "The Biggest Loser"

