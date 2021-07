Was hat Katja Krasavice (24) denn vor? Die Web-Bekanntheit machte sich in den letzten Jahren einen Namen als Rapperin: Ihre Alben "Boss Bitch" und "Eure Mami" landeten beide auf Platz Eins der deutschen Albumcharts. Zuletzt konnte die Musikerin ihre Fans außerdem durch ein Feature mit den beiden US-Rapperinnen Doja Cat (25) und Saweetie (27) begeistern und feierte damit ihr internationales Debüt. Nun hat sie offenbar schon wieder etwas Neues für ihre Fans geplant – denn jetzt teilt sie einen mysteriösen Countdown!

Am Donnerstagabend postete die Rapperin in ihrer Instagram-Story einfach nur die Zahl zehn vor einem schwarzen Hintergrund. Auch in ihrer Profil-Beschreibung war diese Nummer neben einem Sanduhr-Emoji zu finden. In einer weiteren Story-Slide erklärte sie in einem kurzen Text lediglich: "Ich sag euch nur eins... Ihr seid überhaupt nicht bereit." Vermutlich wollte Katja hiermit ein neues Musikprojekt anteasern. Ob es sich dabei um ein besonderes Feature oder gar ihr drittes Album handelt, bleibt abzuwarten.

Doch Katja begann nicht nur einen Countdown, sondern löschte oder archivierte zudem all ihre Beiträge auf Instagram – mit der Ausnahme von zwei Posts, auf denen ihre Albumcover zu sehen waren. Auch ihr Profilbild auf der Plattform entfernte die Rapperin. In der Vergangenheit löschten verschiedene Musiker schon häufiger all ihre Beiträge, um kurz später mit neuer Musik zurückzukommen. Ob es bei Katja genauso ist, wird sich anscheinend in zehn Tagen zeigen...

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice mit ihren Auszeichnungen



