Jessi (27) und Niklas Schröder (32) haben kein Problem damit, dass Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) beinahe denselben Babynamen gewählt haben! Schon vor mehreren Monaten verrieten die schwangere Jessi und ihr Nik, dass sie ihr Töchterchen Hailey Emilia nennen möchten. Kurz darauf kam Jessi und Johannes' Tochter zur Welt, die den Namen Hailey-Su bekam. Viele Follower vermuteten, dass es darum einen Netz-Beef geben könnte – die Schröders finden die ähnliche Namenswahl aber gar nicht schlimm, wie sie Promiflash erzählen!

Im Interview mit Promiflash macht das Ehepaar deutlich, dass es die ganze Aufregung um die Namenswahl von Jessi und Johannes gar nicht verstehen könne. "Warum sollte es denn da ein Problem geben?", fragt sich Nik. Für die beiden stehe seit Jahren fest, dass ihre Tochter irgendwann einmal Hailey heißen wird – da es aber einfach ein schöner Name sei, könnten die Eltern in spe verstehen, wenn auch andere Pärchen ihr Kind so nennen würden. "Dass die beiden ihrer Tochter den Namen Hailey gegeben haben, ist doch in Ordnung", meint der 32-Jährige. Das sieht auch seine Frau so: "Du darfst dein Kind nennen, wie du willst."

Derartige Namensfragen wurden in der Vergangenheit aber nicht immer so friedlich geregelt: Als Melanie Müller (33) und Sarah Harrison (30) 2017 ihre Töchter beide Mia Rose nennen wollten, lief die Situation komplett aus dem Ruder. Wochenlang lieferten sich die beiden TV-Bekanntheiten einen Social-Media-Krieg.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia Rose

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de