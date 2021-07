Erfreuliche News von Sebastian Pannek (34)! Der Influencer schockierte seine Fans Anfang Juli mit dieser Nachricht: Bei der Gartenarbeit verletzte er sich mit einer Elektrosäge und hätte dabei fast seine Arterie getroffen. Doch der einstige Bachelor hatte wohl Glück im Unglück. Nach einer OP und einigen Tagen im Krankenhaus durfte er vor Kurzem wieder nach Hause – und jetzt kann Sebastian sogar schon wieder fleißig trainieren!

Das teilte er jetzt ziemlich happy auf Instagram mit. Unter einem Pic, auf dem er bereits die Kurzhanteln in den Händen hält, schrieb er: "Einfach unfassbar, was der Körper zu leisten imstande ist. Vor gut zwei Wochen noch ein Loch im Bein gehabt und heute das erste Mal trainiert. Natürlich piano. Aber es hat sich gut angefühlt." Und das sieht man dem Muskelmann bei dem breiten Grinsen auch an.

Dass bei dem Unfall nichts Schlimmeres passiert ist, hat er seiner Frau Angelina (29) zu verdanken. Rechtzeitig zog sie die Flex aus der Steckdose und rettete ihrem Liebsten damit womöglich das Leben. "Angelina ist ein weiblicher Vorname und bedeutet im italienischen Sprachraum 'Engelchen'. Danke, dass du auf mich aufgepasst hast, mein Schutzengel", fand Sebastian daraufhin rührende Worte für die Mutter seines Kindes.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Juli 2021

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Influencer

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de