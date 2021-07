Packt Thomas Markle Jr. jetzt über seine Halbschwester aus? Der 55-Jährige und Herzogin Meghan (39) sind über ihren Vater miteinander verwandt. Immer wieder sorgte der Angehörige der Brünetten in den vergangenen Jahren für unschöne Schlagzeilen – unter anderem als er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war. Jetzt kommt der nächste Kracher von dem US-Amerikaner: Thomas ist Kandidat in der australischen Ausgabe von Promi Big Brother!

Das berichten aktuell zahlreiche Medien, darunter The Sun. Demnach sei der zweifache Vater am Donnerstag am Flughafen von Sydney gelandet, werde sich dort nun 14 Tage in Quarantäne begeben und anschließend in die Reality-TV-Show "Big Brother VIP" einsteigen. Weder der Sender Channel Seven noch Thomas selbst wollten die Teilnahme bisher bestätigen – Insidern zufolge soll er jedoch Nachrücker für eine Kandidatin sein, die wegen des Verstoßes gegen ihre Quarantäneregeln aus dem Format gestrichen wurde.

In der Show dürfte Thomas vermutlich besonders ein Thema im Gepäck haben, das die Zuschauer und seine Mitstreiter interessiert: Seine berühmte Schwester. Zwischen den beiden herrscht nämlich seit Jahren Funkstille. Erst zuletzt lästerte er erneut über die 39-Jährige, nannte sie arrogant und unausstehlich.

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr. auf Schloss Windsor

MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2019

