Herzogin Meghans Halbbruder plant brisantes Enthüllungsbuch

Herzogin Meghans (43) Halbbruder Thomas Markle Jr. (58) lässt mit einer neuen Enthüllung aufhorchen. Er plant ein Buch, das Details über Meghans Kindheit preisgeben soll. Im Gespräch mit Mirror kündigte er an: "Es kommt raus. Wenn mein Buch fertig ist, wird es ganz schnell weggeschnappt, denn es ist schon fast fertig." Er gab sich überzeugt, dass sein Werk großes Interesse wecken wird – und stellte sogar in Aussicht, dass eine Dokumentation folgen könnte. Während Meghan mit Ehemann Prinz Harry (40) und den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (3) ihre eigene Familie in Kalifornien lebt, will Thomas auf der philippinischen Insel Cebu weiter an dem Buch feilen, während er sich um seinen 80-jährigen Vater kümmert.

Inhaltlich kündigt Thomas Markle Jr. an, in seinem Buch insbesondere Meghans Darstellung ihrer Kindheit zu korrigieren. Bereits zuvor hatte er seiner berühmten Halbschwester vorgeworfen, in ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" ein falsches Bild von Armut und familiären Verhältnissen zu zeichnen. Gegenüber dem Newsportal stellte er klar: "Das ist nur eine weitere dieser Quatschgeschichten, die sie der königlichen Familie verkauft hat, um Mitleid zu erregen. Wir waren nicht arm." Auch den Auftritt ihres Vaters in der Doku sah er kritisch und betonte, er habe ihm die Sendung nur mit ausreichend Herzmedikamenten ansehen lassen. Das Verhältnis zur Familie väterlicherseits gilt als sehr angespannt: Schon Meghans Halbschwester Samantha äußerte sich mehrfach kritisch, und auch zum Vater soll es seit 2018 keinen Kontakt mehr geben – besonders nach dem medial viel beachteten Paparazzi-Skandal vor der königlichen Hochzeit.

Erst vor wenigen Wochen hatte Thomas via YouTube mit provokanten Auftritten für Schlagzeilen gesorgt: In einer schwarzen Perücke imitierte er Meghan und stellte wilde Behauptungen rund um ihre Schwangerschaften auf. Royal-Expertin Jennie Bond zeigte sich daraufhin tief betroffen. "Dass ihr eigenes Fleisch und Blut den Angriff anführt, muss sich für Meghan wie der ultimative Verrat anfühlen", sagte sie gegenüber Daily Mail. Während Meghan auf die Attacken ihres Bruders konsequent schweigt, sorgt dieser weiterhin mit Interviews, Videos und nun dem geplanten Enthüllungsbuch immer wieder für Aufregung in den Medien.

Anzeige Anzeige

JohnChapple.com / MEGA Thomas Markle Jr. im Dezember 2016

Anzeige Anzeige

YouTube / therealthomasmarklejrandfr2880 Thomas Markle Jr. in einem YouTube-Clip, April 2024

Anzeige Anzeige