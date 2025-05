Herzogin Meghans Halbbruder turtelt auf den Philippinen

Hat Thomas Markle Jr. (58) auf den Philippinen sein Liebesglück gefunden? Es sieht ganz danach aus. Der Halbbruder von Herzogin Meghan (43) wurde diese Woche Händchen haltend mit einer unbekannten Frau in Südostasien gesichtet. Die beiden unternahmen einen kleinen Spaziergang zusammen und wirkten sichtlich gut gelaunt. Thomas trug ein graues Nike-T-Shirt und kombinierte es mit beigen Cargo-Hosen. Seine Begleitung fiel mit kurzen Denim-Shorts, einem beigefarbenen Crop-Top und einer schwarzen Strickjacke auf. Um wen es sich bei der Frau an seiner Seite handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Thomas lebt aktuell mit seinem Vater Thomas Markle Sr. in Cebu auf den Philippinen. Die beiden sollen dort erst vor Kurzem in eine gemeinsame Wohnung gezogen sein. Ob der Umzug allerdings so gut für Letzteren ist, sei dahingestellt. Denn der 80-Jährige soll angeblich sehr mit dem schwülen Klima kämpfen – in der Vergangenheit erlitt er mehrere Schlaganfälle und Herzinfarkte. "Das ist selbst für Männer, die halb so alt sind wie er, brutal, aber es ist trotzdem traurig, ihn so zu sehen, als ob er sich abmühen würde", berichtete ein Insider dem Magazin. Doch Thomas soll auf den Philippinen gut auf seinen Vater Acht geben.

Thomas ist vor allem dafür bekannt, immer wieder öffentlich gegen seine Halbschwester zu schießen. Momentan soll der 58-Jährige sogar ein brisantes Enthüllungsbuch planen, welches Details aus der Kindheit der ehemaligen Schauspielerin preisgeben soll. "Es kommt raus. Wenn mein Buch fertig ist, wird es ganz schnell weggeschnappt, denn es ist schon fast fertig", kündigte Thomas dazu vor wenigen Tagen gegenüber Mirror an. Meghan soll derweil aber mit ihrem Bruder sowie ihrer Halbschwester Samantha Markle (60) völlig abgeschlossen haben. So habe Prinz Harrys (40) Frau laut ihrer Freundin Lizzie Cundy "ihre Geschwister komplett aus ihrem Leben gestrichen", wie diese gegenüber GB News behauptete.

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr., Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

