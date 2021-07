Tommy Dorfman (29) feiert ein großes Coming-out! Der einstige Tote Mädchen lügen nicht-Star wurde mit der Rolle als Ryan Shaver in der Netflixserie einem großen Publikum bekannt. Nun teilt Tommy den Fans mit, von nun an als Transfrau zu leben. "Heute geht es mir um Klarheit. Ich bin eine Transfrau. Meine Pronomen sind sie/ihr. Mein Name ist Tommy", gibt die 29-Jährige im Time-Interview bekannt. Ihren Vornamen möchte sie trotz ihres Coming-outs nicht ändern.

